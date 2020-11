Come sbloccare l’iPhone che non si accende o è bloccato

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 26 novembre 2020) Pur facendo parte della gamma top di smartphone in circolazione, a volte capita che anchesia colpito da malfunzionamenti improvvisi e inaspettati. La qualità e il prezzo spesso non sono sinonimo di sicura garanzia e durata, per questo motivo non c’è assolutamente da stupirsi se si incappa in problemi che non sappiamo bene da cosa siano determinati. Nel caso in cuinon si dovessere, esistono alcuni metodi da utilizzare per provare a farlo ripartire: vediamo di seguito di cosa si tratta nello specifico. Segui Termometro Politico su Google News LEGGI ANCHE:fare lo screenshot su iPhone 11 e condividere la schermata: ecco diversi metodi per farlo funzionare di nuovo Per ...