Come è morto Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Le ultime ore di Diego, dal malore nel sonno ai soccorsi. E cosa dice l'autopsia preliminare a cui è stato sottoposto il corpo Leggi su today (Di giovedì 26 novembre 2020) Le ultime ore di Diego, dal malore nel sonno ai soccorsi. E cosa dice l'autopsia preliminare a cui è stato sottoposto il corpo

WeAreTennisITA : Quando muore un campione come #Maradona, tutti gli sport perdono. El pibe de oro è morto all'età di 60 anni. - RaiNews : 'È morto #Maradona, ma uno come Maradona non muore. È come gli antichi Re, che avevano due corpi: un corpo fisico e… - Paolo_Bargiggia : Ero in diretta su @UdineseTV : imbarazzante Prandelli che stoppa un giornalista dicendogli che è irrispettoso parla… - danteguest1 : RT @SantiniP: @ILupobianco @valy_s @G23Mld Infatti...i politicanti disonesti (ma non solo) presentano come 'vaccino' una terapia genica....… - coccinella53 : RT @FormeMetan: Io sono come mille Venti che soffiano,io sono come un Diamante nella Neve splendente,io sono la Luce del Sole sul grano dor… -