Colpo al cuore per la Berlinguer, cambio di casacca in tv: chi si prende Mauro Corona. Clamoroso: soltanto due mesi fa... (Di giovedì 26 novembre 2020) Cambia tutto, per Mauro Corona, lo scrittore-alpinista cacciato da CartaBianca, il programma di Rai 3 dove Bianca Berlinguer lo rivorrebbe, ma vincono le ostruzioni del direttore di rete, Franco Di Mare. Già, perché tra poche ore, Corona, sarà ospite in studio di Corrado Formigli, a PiazzaPulita, in onda su La7. Il tutto, dopo una serie di comparsate a Stasera Italia di Barbara Palombelli, su Rete 4. Corona, da Formigli, animerà un segmento di trasmissione insieme ad Andrea Crisanti, Pier Luigi Lopalco, Antonio Padellaro, Alessandro De Angelis e Annalisa Cuzzocrea. E pensare che soltanto due mesi fa, Formigli, definì "sgradevoli" gli attacchi rivolti da Corona alla Berlinguer. Intervistato da Tiziana Ferrario, Formigli disse: "Io non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Cambia tutto, per, lo scrittore-alpinista cacciato da CartaBianca, il programma di Rai 3 dove Biancalo rivorrebbe, ma vincono le ostruzioni del direttore di rete, Franco Di Mare. Già, perché tra poche ore,, sarà ospite in studio di Corrado Formigli, a PiazzaPulita, in onda su La7. Il tutto, dopo una serie di comparsate a Stasera Italia di Barbara Palombelli, su Rete 4., da Formigli, animerà un segmento di trasmissione insieme ad Andrea Crisanti, Pier Luigi Lopalco, Antonio Padellaro, Alessandro De Angelis e Annalisa Cuzzocrea. E pensare cheduefa, Formigli, definì "sgradevoli" gli attacchi rivolti daalla. Intervistato da Tiziana Ferrario, Formigli disse: "Io non ...

_TEDDYBEARS__ : RT @_TEDDYBEARS__: Oggi mia madre mi ha detto che non mi vuole più bene con testuali parole: “Io non ti compro la ps5” È stato un colpo al… - camilovesLUKE : @ifig0ty0u Exile è un colpo al cuore tutte le volte - gabrieppe5stars : RT @PalumboPatrizia: @MadameA02 Questo è un colpo al cuore, la ??no, non si deve permettere, è stato il politico più irrispettoso verso le d… - una_Promessa : RT @mmesmiguerrero: CHE COLPO AL CUORE OGNI VOLTA - mmesmiguerrero : CHE COLPO AL CUORE OGNI VOLTA -