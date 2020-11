Colpito alla testa da arma da fuoco, trovato morto 70enne (Di giovedì 26 novembre 2020) . Indagini in corso per capire cosa sia realmente accaduto trovato morto questa mattina un 70enne nella sua casa di cascina Malgonera a Casalpusterlengo (Lodi). L’uomo ha riportato una ferita da arma da fuoco alla testa. Quando sono sopraggiunti i soccorsi, non c’è stato nulla da L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) . Indagini in corso per capire cosa sia realmente accadutoquesta mattina unnella sua casa di cascina Malgonera a Casalpusterlengo (Lodi). L’uomo ha riportato una ferita dada. Quando sono sopraggiunti i soccorsi, non c’è stato nulla da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

pisto_gol : L’arbitro Valeri-1^giallo a Bakayoko inesistente-sbaglia due volte anche sul contatto Ibra/Koulibaly :il braccio sx… - Ste_Mazzu : RT @dukana2: Aiuti a chi è colpito dalla #crisi? Con un mini-contributo di 3mila super-ricchi arriverebbero 10 miliardi. Ecco la simulazion… - MaurizioBonann8 : RT @FilcaCisl: Quadri, in gravi condizioni un operaio colpito alla testa da un grosso masso in un cantiere stradale. - StefanoMacale : RT @FilcaCisl: Quadri, in gravi condizioni un operaio colpito alla testa da un grosso masso in un cantiere stradale. - filca_lazionord : RT @FilcaCisl: Quadri, in gravi condizioni un operaio colpito alla testa da un grosso masso in un cantiere stradale. -

Ultime Notizie dalla rete : Colpito alla Colpito alla testa e minacciato con un coltello: denunciato un tunisino di 21anni ParmaToday In tutto il mondo la fast fashion non paga i lavoratori delle fabbriche (e fa scontare loro la crisi del Covid-19)

I 50 milioni di lavoratori impiegati nell’industria tessile hanno subito una grossa perdita di salario a causa della pandemia.

Thailandia libera 3 iraniani, 'volevano colpire Israele'

BANGKOK, 26 NOV - La Thailandia ha annunciato di aver liberato tre cittadini iraniani, detenuti a Bangkok per aver progettato un attentato dinamitardo, mai compiuto, contro diplomatici israeliani nel ...

I 50 milioni di lavoratori impiegati nell’industria tessile hanno subito una grossa perdita di salario a causa della pandemia.BANGKOK, 26 NOV - La Thailandia ha annunciato di aver liberato tre cittadini iraniani, detenuti a Bangkok per aver progettato un attentato dinamitardo, mai compiuto, contro diplomatici israeliani nel ...