Cluj-Roma oggi: orario, tv, programma, streaming Europa League 2020-2021. Le probabili formazioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Una Roma in formissima, reduce da quattro successi consecutivi, scenderà in campo oggi alle 21.00, in Europa League, contro i rumeni del Cluj. Le due squadre si sono già affrontate tre settimane fa e a trionfare sono stati i giallorossi con un larghissimo 5-0. Un’altra vittoria, per il sodalizio della capitale, che guida il gruppo A a quota sette punti, significherebbe passaggio del turno ormai ipotecato. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport HD e in chiaro su TV8. Sarà, oltretutto, possibile seguirlo anche in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTV. LE probabili formazioni Cluj (4-5-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Soares, Chipciu, Paun, Itu, Pereira; RondonRoma ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Unain formissima, reduce da quattro successi consecutivi, scenderà in campoalle 21.00, in, contro i rumeni del. Le due squadre si sono già affrontate tre settimane fa e a trionfare sono stati i giallorossi con un larghissimo 5-0. Un’altra vittoria, per il sodalizio della capitale, che guida il gruppo A a quota sette punti, significherebbe passaggio del turno ormai ipotecato. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport HD e in chiaro su TV8. Sarà, oltretutto, possibile seguirlo anche insulle piattaforme SkyGo e NowTV. LE(4-5-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Soares, Chipciu, Paun, Itu, Pereira; Rondon...

CalcioIN : ? ROJADIRECTA Napoli-Rijeka Lilla-Milan Cluj-Roma in chiaro, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Online Oggi… - NotizieIN : DIRETTA TV Lilla-Milan Streaming Napoli-Rijeka Gratis, dove vedere le partite Oggi. Stasera Cluj-Roma in chiaro - CalcioIN : DIRETTA TV Lilla-Milan Streaming Napoli-Rijeka Gratis, dove vedere le partite Oggi. Stasera Cluj-Roma in chiaro - infoitsport : DIAWARA: 'Il mio futuro è alla Roma, qui sono felice. Il Cluj difficilmente perde in casa, sarà dura' - infoitsport : CLUJ-ROMA, i convocati di Fonseca: torna Dzeko, in lista anche Tripi e Ciervo -