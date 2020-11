Cluj-Roma: le ultimissime sulle probabili formazioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Per Fonseca torna a disposizione Edin Dzeko, ma c’è emergenza in difesa: Smalling, Ibanez, Mancini e Kumbulla sono out ma potrebbero recuperare per la trasferta di domenica a Napoli. Sei gli assenti per Petrescu che schiererà il tridente d’attacco composto da Rondon, Debeljuh e uno tra Pereira e Chipciu, con il primo in vantaggio. Cluj (4-3-3): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun; Rondon, Debeljuh, Pereira. All.Petrescu Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori;Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral. All.Fonseca Foto: Twitter ufficiale Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Per Fonseca torna a disposizione Edin Dzeko, ma c’è emergenza in difesa: Smalling, Ibanez, Mancini e Kumbulla sono out ma potrebbero recuperare per la trasferta di domenica a Napoli. Sei gli assenti per Petrescu che schiererà il tridente d’attacco composto da Rondon, Debeljuh e uno tra Pereira e Chipciu, con il primo in vantaggio.(4-3-3): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun; Rondon, Debeljuh, Pereira. All.Petrescu(4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori;Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral. All.Fonseca Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

