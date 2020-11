Cluj-Roma, le probabili formazioni del match: Calafiori titolare (Di giovedì 26 novembre 2020) Cluj-Roma si sfidano nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi dall’Europa League. Le probabili formazioni Questa sera, Club-Roma si sfidano nel 4° turno del Gruppo A della fase a gironi dell’Europa League. I giallorossi con una vittoria salirebbero a dieci punti, garantendosi l’accesso ali sedicesimi di finale con due giornate di anticipo. Contro il Cluj, i giallorossi vogliono proseguire nel buon momento di forma che li sta vedendo protagonisti in campionato. All’andata il match terminò 5-0 per la Roma, mentre nei cinque precedenti, i giallorossi sono avanti con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00, e verrà trasmessa su Sky. Per chi non è ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020)si sfidano nelvalido per la quarta giornata della fase a gironi dall’Europa League. LeQuesta sera, Club-si sfidano nel 4° turno del Gruppo A della fase a gironi dell’Europa League. I giallorossi con una vittoria salirebbero a dieci punti, garantendosi l’accesso ali sedicesimi di finale con due giornate di anticipo. Contro il, i giallorossi vogliono proseguire nel buon momento di forma che li sta vedendo protagonisti in campionato. All’andata ilterminò 5-0 per la, mentre nei cinque precedenti, i giallorossi sono avanti con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il fischio d’inizio delè previsto alle ore 21:00, e verrà trasmessa su Sky. Per chi non è ...

