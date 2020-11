Claudia Villafane | chi è la storica moglie di DIego Armando Maradona

infoitsport : Claudia Villafane, Cristina Sinagra, Heather Parisi, Veronica Ojeda e Rocio Oliva: tutte le donne di Maradona - CronacaSocial : La scomparsa di #DiegoMaradona ha sconvolto tutti. Ma sapete chi è l'ex moglie Claudia Villafane? LEGGI E GUARDA??… - VanityFairIt : Le principesche nozze con Claudia Villafane, le relazioni extraconiugali, i tanti figli (otto o forse nove), gli am… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gli amori di Diego: le nozze kitsch con Claudia Villafane, la guerra legale con Cri... -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Villafane

La leggenda del calcio è morta ieri all’età di 60 anni per arresto cardiacorespiratorio, era in una villa della città diTigre. Proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina. Nelle ore preceden ...Diego Armando Maradona non c'è più. Se n'è andato a 60 anni, che aveva compiuti lo scorso 30 ottobre. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimi ...