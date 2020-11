Clamoroso: Belinelli lascia l'NBA a firma per la Virtus Bologna! (Di giovedì 26 novembre 2020) Commenta per primo Marco Belinelli lascia l'Nba dopo 13 stagioni e torna in Italia, alla Virtus Bologna . Come riferisce Gazzetta.it , è stato perfezionato un accordo pluriennale (pare tre anni, scrive la Rosea ) che la Segafredo del patron Massimo Zanetti ha messo in piedi nelle ultime ore, quando il classe 1986 di San ... Leggi su calciomercato (Di giovedì 26 novembre 2020) Commenta per primo Marcol'Nba dopo 13 stagioni e torna in Italia, allaBologna . Come riferisce Gazzetta.it , è stato perfezionato un accordo pluriennale (pare tre anni, scrive la Rosea ) che la Segafredo del patron Massimo Zanetti ha messo in piedi nelle ultime ore, quando il classe 1986 di San ...

