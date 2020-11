Ciro Ferrara trova la forza di scrivere l’addio a Maradona: “Tutto il mio corpo ti piange” (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ da ieri che tutti attendevano sui social l’addio di Ciro Ferrara a Maradona. Su Instagram pochi minuti fa Ciro Ferrara ha trovato la forza di tirare fuori le sue emozioni dopo la morte di Maradona, la morte di un amico, perché pochi l’hanno conosciuto come lui. “Era un dio ma nessuno è stato più umano di lui” aveva già commentato a La Repubblica spiegando ciò che tutti sanno, che Diego Armando Maradona nella sua vita è sempre stato presente, una presenza che definisce immensa. Ricordando lui che l’ha fatto vincere e diventare uomo ha spiegato che amava il pallone come un bambino per strada, che era nato generoso e che si dava sempre senza risparmio, ma è il suo lungo post che ci fa scendere una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ da ieri che tutti attendevano sui socialdi. Su Instagram pochi minuti fahato ladi tirare fuori le sue emozioni dopo la morte di, la morte di un amico, perché pochi l’hanno conosciuto come lui. “Era un dio ma nessuno è stato più umano di lui” aveva già commentato a La Repubblica spiegando ciò che tutti sanno, che Diego Armandonella sua vita è sempre stato presente, una presenza che definisce immensa. Ricordando lui che l’ha fatto vincere e diventare uomo ha spiegato che amava il pallone come un bambino per strada, che era nato generoso e che si dava sempre senza risparmio, ma è il suo lungo post che ci fa scendere una ...

