Cinghiali ' a spasso' all' Arenella e all' Addaura | il Comune | ' Serve nuovo piano di cattura'

repubblica : Dieci cinghiali a spasso sull'autostrada Asti-Cuneo, la foto solleva polemiche e ironie - Herbert403 : RT @GarauSilvana: #Lombardia,dove governa la #Lega 128 incidenti stradali causati dai cinghiali in un anno,in pratica + di 1 ogni 3 giorni.… - GarauSilvana : #Lombardia,dove governa la #Lega 128 incidenti stradali causati dai cinghiali in un anno,in pratica + di 1 ogni 3 g… - Er_Canaro : @Divano_giallo alla #Balduina cinghiali a spasso sui marciapiedi, civostri, pure le salsicce aggratise #borghese #BALDUINATOPPLACE - peucezia : RT @repubblica: Dieci cinghiali a spasso sull'autostrada Asti-Cuneo, la foto solleva polemiche e ironie -

Ultime Notizie dalla rete : Cinghiali spasso

PalermoToday

Il sindaco di Lentini ha svelato la creazione di 30 posti Covid per i pazienti che si trovano in condizioni medio gravi. L'articolo Sanità in emergenza nel Siracusano, “30 posti letti Covid a Lentini” ...Alle attività parteciperanno anche l'Istituto Zooprofilattico e il dipartimento di Zoologia dell’Università. L'assessore Piampiano ha chiesto un maggiore impegno alla Rap perchè la presenza dei rifiut ...