Cinema Palazzo, 6000 Sardine: tra doti Raggi non c’è coerenza (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “Ieri a Roma e’ stata scritta la parola fine all’esperienza sociale del Nuovo Cinema Palazzo a piazza dei Sanniti a San Lorenzo. Un teatro, un Cinema, un’aula studio, una polisportiva, in sintesi un riferimento culturale per l’intero quartiere.” “Ieri a Roma ci sono stati due sgomberi ma sono due realta’ completamente diverse, da una parte i neofascisti di Forza Nuova dalla sede di Via Taranto, dall’altra il nuovo Cinema Palazzo a San Lorenzo.” “Qui, c’erano ragazze e ragazzi circondati da decine di agenti e 10 blindati, mentre il quartiere ancora dormiva. Hanno deciso di sgomberarlo, ci avevano provato piu’ e piu’ volte negli scorsi anni, ma mai come ieri mattina.” “Mentre la sindaca si vanta di aver ripristinato la legalita’, noi crediamo che questa contemporaneita’ di azioni sia avvilente. ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “Ieri a Roma e’ stata scritta la parola fine all’esperienza sociale del Nuovoa piazza dei Sanniti a San Lorenzo. Un teatro, un, un’aula studio, una polisportiva, in sintesi un riferimento culturale per l’intero quartiere.” “Ieri a Roma ci sono stati due sgomberi ma sono due realta’ completamente diverse, da una parte i neofascisti di Forza Nuova dalla sede di Via Taranto, dall’altra il nuovoa San Lorenzo.” “Qui, c’erano ragazze e ragazzi circondati da decine di agenti e 10 blindati, mentre il quartiere ancora dormiva. Hanno deciso di sgomberarlo, ci avevano provato piu’ e piu’ volte negli scorsi anni, ma mai come ieri mattina.” “Mentre la sindaca si vanta di aver ripristinato la legalita’, noi crediamo che questa contemporaneita’ di azioni sia avvilente. ...

lucianonobili : Volete sapere chi é davvero Virginia #Raggi? Bastano due immagini. Nella prima, in campagna elettorale, a chiedere… - Agenzia_Ansa : Sgomberata dalla polizia la sede di Forza Nuova a Roma. In corso anche lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo nel qua… - ansa_lazio : Sgomberi: scontri durante corteo a Roma, due fermati: Nel quartiere San Lorenzo a manifestazione per Cinema Palazzo - OrticaWeb : San Lorenzo, manifestazione per Cinema Palazzo - SeguiUltimaVoce : Lo sgombero del #NuovoCinemaPalazzo è il triste epilogo di 10 anni di attività a favore della socialità, della cult… -