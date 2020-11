Ciclismo | Bardiani CSF Faizanè | dopo due stagioni Cipollini torna ad equipaggiare la formazione emiliana

(Di giovedì 26 novembre 2020)due annate, laCSFin strada con la nuova ed innovativa bici: Dolomia.l’annuncio dei 22 atleti del Roster 2021, l’ultima news, nonché chicca per la prossima stagione, è rappresentata dal mezzo ufficiale del team emiliano romagnolo già svelato dallo stesso Mariolo scorso autunno. La Dolomia sarà di una colorazione inedita team edition, che da oggi potrà essere acquistata e configurata on-line anche dai tanti fan e appassionati sul sito ufficiale my.com. Kevin Rivera e i suoi compagni di squadra potranno contare sui 780 g di leggerezza del telaio Dolomia per emergere nelle tappe più impegnative della stagione 2021. Dolomia mantiene inoltre tutta la reattività propria dei telai ...

AndreaBarcaroli : RT @Ciclonews_biz: Bardiani CSF Faizanè: Cipollini nuovo partner - dmtcycling : RT @Ciclonews_biz: Bardiani CSF Faizanè: Cipollini nuovo partner - Oumino0721Okane : RT @Ciclonews_biz: Bardiani CSF Faizanè: Cipollini nuovo partner - mauro_scovenna : RT @Ciclonews_biz: Bardiani CSF Faizanè: Cipollini nuovo partner - mcipollinibike : RT @Ciclonews_biz: Bardiani CSF Faizanè: Cipollini nuovo partner -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Bardiani

Dopo due annate, la Bardiani CSF Faizanè torna in strada con la nuova ed innovativa bici Cipollini: Dolomia. Dopo l’annuncio dei 22 atleti del Roster 2021, l’ultima news, nonché chicca per la prossima ...Si parlerà tanto anche di ciclismo femminile quest’oggi a Radiocorsa. Nel corso dell’episodio che andrà in onda questa sera alle 19:00 su RaiSport HD interverranno infatti il ct della nazionale femmin ...