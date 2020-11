“Ci dobbiamo pensare…”. GF Vip, Francesco e Tommaso rivelano quando potranno uscire, prima del previsto (Di giovedì 26 novembre 2020) Lo sanno tutti, anche i vipponi ormai che questa edizione del GF Vip durerà fino a febbraio 2021. Finalmente Alfonso Signorini ha permesso che i concorrenti aprissero la busta rossa con la comunicazione ufficiale: “Canale 5, Mediaset e il pubblico a casa ci hanno fatto una grande richiesta: passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all’8 febbraio. Faremo la storia!”, sono state le parole del conduttore, che ha sottolineato la particolarità del momento storico. “Non è possibile, è una burla”, ha detto Maria Teresa Ruta. quando invece hanno capito che non c’era niente su cui scherzare, il malcontento ha cominciato a circolare tra loro. Non tutti, infatti, sono felici dall’idea di trascorrere le feste lontano dalla propria famiglia o il lavoro. Elisabetta Gregoraci, per esempio, ha già comunicato che non proseguirà la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Lo sanno tutti, anche i vipponi ormai che questa edizione del GF Vip durerà fino a febbraio 2021. Finalmente Alfonso Signorini ha permesso che i concorrenti aprissero la busta rossa con la comunicazione ufficiale: “Canale 5, Mediaset e il pubblico a casa ci hanno fatto una grande richiesta: passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all’8 febbraio. Faremo la storia!”, sono state le parole del conduttore, che ha sottolineato la particolarità del momento storico. “Non è possibile, è una burla”, ha detto Maria Teresa Ruta.invece hanno capito che non c’era niente su cui scherzare, il malcontento ha cominciato a circolare tra loro. Non tutti, infatti, sono felici dall’idea di trascorrere le feste lontano dalla propria famiglia o il lavoro. Elisabetta Gregoraci, per esempio, ha già comunicato che non proseguirà la sua ...

