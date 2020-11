Christoph Waltz è il miglior cattivo della storia del cinema (Di giovedì 26 novembre 2020) Christoph Waltz potrebbe essere uno dei più grandi attori della storia del cinema ed è ora di dargli il merito che si merita. Il cinema è pieno di grandi eroi, ma sono i cattivi che sono riusciti a conquistare i fan nonostante siano crudeli, malvagi, violenti e, a volte, molto disturbati. Un buon cattivo è qualcosa di speciale, nel mondo reale non vorremmo incontrarli, ma al cinema sono i personaggi che ci permettono di esplorare il nostro lato oscuro e le fantasie proibite, e questo ci fa ritrovare a sostenerli al posto dell'eroe. Non è sempre così, non vorremo mai vedere l'Agente Smith sconfiggere Neo o Thanos distruggere i Vendicatori, ma vogliamo vedere Hannibal Lecter (che è anche uno dei cattivi meglio vestiti) farla franca, Joker picchiare ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 26 novembre 2020)potrebbe essere uno dei più grandi attorideled è ora di dargli il merito che si merita. Ilè pieno di grandi eroi, ma sono i cattivi che sono riusciti a conquistare i fan nonostante siano crudeli, malvagi, violenti e, a volte, molto disturbati. Un buonè qualcosa di speciale, nel mondo reale non vorremmo incontrarli, ma alsono i personaggi che ci permettono di esplorare il nostro lato oscuro e le fantasie proibite, e questo ci fa ritrovare a sostenerli al posto dell'eroe. Non è sempre così, non vorremo mai vedere l'Agente Smith sconfiggere Neo o Thanos distruggere i Vendicatori, ma vogliamo vedere Hannibal Lecter (che è anche uno dei cattivi meglio vestiti) farla franca, Joker picchiare ...

mishingallifrey : Stasera buonanotte solo a chi? Esatto, Christoph Waltz indovinato - mishingallifrey : Appena posso mi devo vedere Big Eyes cioè Amy Adams e Christoph Waltz nello stesso film non so se ci rendiamo conto - mishingallifrey : Il regista di We can be heroes è lo stesso di Alita in cui ci sta anche Christoph Waltz diciamo che il signor rober… - Natocnlavaligia : Christoph Waltz e Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione della BMW AG, al volante della BMW iX - ABMnewscom : Christoph Waltz e Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione della BMW AG, al volante della BMW iX… -

Ultime Notizie dalla rete : Christoph Waltz Bmw sceglie come co-creator l'attore Christoph Waltz Brand News Christoph Waltz e Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione della BMW AG, al volante della BMW iX

Monaco. Nel cercare ispirazione e occasioni di confronto con opinion leader e visionari provenienti da diversi ambiti della società, il BMW Group avvia una collaborazione con uno dei più importanti at ...

Pinocchio non ci stanca mai: altri due film. Zemeckis in live-action, dark per Del Toro

Tom Hanks sarà Geppetto nel progetto Disney, il regista messicano punta sul cartoon stop-motion per Netflix «Non era un pezzo di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si mett ...

Monaco. Nel cercare ispirazione e occasioni di confronto con opinion leader e visionari provenienti da diversi ambiti della società, il BMW Group avvia una collaborazione con uno dei più importanti at ...Tom Hanks sarà Geppetto nel progetto Disney, il regista messicano punta sul cartoon stop-motion per Netflix «Non era un pezzo di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d’inverno si mett ...