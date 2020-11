Chris Evans suona il pianoforte con indosso un maglione di lana, fan in delirio (VIDEO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Chris Evans ha fatto venire gli occhi a cuore a tutti i suoi fan pubblicando un VIDEO in cui suona il pianoforte con indosso un maglione di lana che ricorda quello di Cena con delitto, ispirandosi a una melodia composta da un musicista italiano. Chris Evans dimostra di essere un uomo poliedrico, con numerosi interessi, come vediamo nel nuovo VIDEO pubblicato in questi giorni in cui suona il pianoforte, lasciandosi ispirare da una meravigliosa melodia composta da un musicista italiano. L'attore indossa un maglione di lana che ricorda quello famigerato di Cena con delitto, altro motivo di interesse nelle fan. Chris ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020)ha fatto venire gli occhi a cuore a tutti i suoi fan pubblicando unin cuiilconundiche ricorda quello di Cena con delitto, ispirandosi a una melodia composta da un musicista italiano.dimostra di essere un uomo poliedrico, con numerosi interessi, come vediamo nel nuovopubblicato in questi giorni in cuiil, lasciandosi ispirare da una meravigliosa melodia composta da un musicista italiano. L'attore indossa undiche ricorda quello famigerato di Cena con delitto, altro motivo di interesse nelle fan....

strangergiulss : @bluejfrost Chris Evans per Erwin sicuramente, e Dane Daheen per Levi, poi sarò pazza ma io vedrei benissimo Dylan O' Brien per Eren ??? - lysztomania_ : Comunque il range di Chris Evans che va dal casinismo scoppiettante della torcia umana a quella minca bollita di captain america???? - KAGOMEACKERMAN : @bluejfrost La mia unica certezza è che Erwin e Chris Evans sono la stessa persona - badtasteit : #ChrisEvans mostra le sue doti musicali al pianoforte in un nuovo video - MsAartByHeart : RT @perchetendenza: 'Chris Evans': Per aver pubblicato queste storie su Instagram -