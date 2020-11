(Di giovedì 26 novembre 2020)di. Una delle “” dicon decine di migliaia di iscritti che si scambiavano materiale pedoografico,di ex è stata finalmente, anche se decine di altre sono tuttora attive. Secondo l’associazione no profit Permesso Negati sono almeno 89 gruppi e canali in cui si pratica. A inizio 2020 erano 11. La “” è stata finalmente. Il gruppocon oltre 55mila iscritti in cui ogni giorno venivano immessi migliaia di contenuti a carattere ...

zazoomblog : Pedofilia e Revenge Porn: finalmente chiusa una chat Telegram - #Pedofilia #Revenge #Porn: #finalmente - infoitinterno : Chiusa “chat degli orrori” di Telegram con revenge porn, foto e video di sesso con bambini - _SofiaL7_ : RAGA MA ANCHE A VOI VI SI È CHIUSA LA CHAT MENTRE C’ERA LA SORPRESA FINALE? #FabrizioMoro #canzonidamorenascoste - fanpage : Chiusa “chat degli orrori” di Telegram con revenge porn, foto e video di sesso con bambini - auroregouveia : dovrei riprendere le chat, ma la verità è che sono sempre più propensa ad andar via, mi sono chiusa così tanto in m… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa chat

Wired Italia

Una nuova piattaforma completamente digitale per acquistare una Hyundai. L'iniziativa lanciata in Italia dalla casa coreana prende il nome di 'Click To Buy' e consente di acquistare un nuovo veicolo a ...Il Collettivo Cinetico si interroga in scena sul senso di fare spettacolo dal vivo in epoca di emergenza sanitaria. Si parte venerdì prossimo ...