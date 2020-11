Chi grazierà Trump dopo Flynn? L’analisi di Gramaglia

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 novembre 2020) I colpi di coda della presidenzanon sono finiti:quella – rituale – del tacchino Corn, è ieri arrivata, alla vigilia di Thanksgiving, la grazia per il generale Michael, l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale rimasto coinvolto nel Russiagate e reo confesso di avere mentito all’Fbi. Il magnate presidente l’ha annunciata su Twitter: “È mio grande onore annunciare che al generale Michaelè stato garantita il completo perdono”, ha scritto. “Congratulazioni a lui e alla sua meravigliosa famiglia. Ora so che avrete un Thanksgiving davvero fantastico!”, ha aggiunto. In un altro tweet, commentando un sondaggio da cui risulta che la maggioranza dei repubblicani lo rivoterebbe nel 2024,avverte che “il 2020 è tutt’altro che finito!”, nonostante sia stata già avviata la ...