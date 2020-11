“Che figura, scusate”. All together now, la gaffe di Michelle Hunziker. Cosa è successo (Di giovedì 26 novembre 2020) La gara di All together Now è già giunta alla quarta puntata e sta entrando nel vivo ed i 9 concorrenti rimasti in gara con le loro esibizioni cercheranno di convincere i giudici, J-Ax, Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone, e il muro ad ottenere il maggior numero di voti. Durante il programma, però, Michelle Hunziker ha commesso una gaffe dimenticandosi il nome di uno dei 100 esperti del muro. Nel dettaglio, infatti, dopo l’esibizione di Silvia Rita ha dato la parola al cantante Leonardo Monteiro conosciuto per aver partecipato ad Amici ed al Festival di Sanremo nel 2017. Ebbene rivolgendosi al cantante ha sbagliato il cognome chiamandolo ‘Manerio‘ si è accorta immediatamente dell’errore e subito si è corretta aggiungendo: “scusate”.



