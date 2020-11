"Chapeau a Berlusconi? Il vostro gioco non è riuscito, ora ringraziaci": vergogna-Franceschini, la furia della Meloni (Di giovedì 26 novembre 2020) Il centrodestra unito ha votato sì allo scostamento di bilancio. Una buona notizia per il governo che, prontamente ha ringraziato l'opposizione, o meglio, Silvio Berlusconi. “Una scelta di responsabilità di Berlusconi che ha politicamente costretto le altre forze di centrodestra a cambiare linea e ad adeguarsi. Chapeau”, è il ringraziamento di niente di meno del ministro della Cultura, Dario Franceschini. Peccato però che il dem abbia dimenticato che anche Lega e Fratelli d'Italia siano andati incontro all'esecutivo approvando gli 8 miliardi. Motivo, questo, per cui Giorgia Meloni ha riportato i giallorossi alla realtà: “Hanno cercato di spaccare il centrodestra, il gioco non è riuscito, nel metodo e nel merito. Franceschini dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Il centrodestra unito ha votato sì allo scostamento di bilancio. Una buona notizia per il governo che, prontamente ha ringraziato l'opposizione, o meglio, Silvio. “Una scelta di responsabilità diche ha politicamente costretto le altre forze di centrodestra a cambiare linea e ad adeguarsi.”, è il ringraziamento di niente di meno del ministroCultura, Dario. Peccato però che il dem abbia dimenticato che anche Lega e Fratelli d'Italia siano andati incontro all'esecutivo approvando gli 8 miliardi. Motivo, questo, per cui Giorgiaha riportato i giallorossi alla realtà: “Hanno cercato di spaccare il centrodestra, ilnon è, nel metodo e nel merito.dice ...

