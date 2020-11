Champions League volley: Novara vince al tie-break contro Chemik Police e vola solitaria in vetta al girone (Di venerdì 27 novembre 2020) Si è chiusa con la terza vittoria di Novara la tre giorni dedicata alla Champions League di volley femminile. Le piemontesi hanno battuto col punteggio di 3-2 (27-25 25-22 21-25 21-25 15-6) le polacche del Chemik Police volando in solitaria in vetta al Gruppo E. E’ stata una partita dai due volti con le piemontesi che hanno dominato i primi due set prima di farsi riprendere dalla squadra allenata dai Ferhat Akbas. Top scorer di serata Jovana Brakocevic capace di mettere a segno ben 24 punti, la migliore in casa Novara è stata Malwina Smarzek con 22 punti a referto. Novara parte forte sfruttando un grande ace di Hancock si porta immediatamente sul 3-0. La reazione della squadra ospite non tarda ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Si è chiusa con la terza vittoria dila tre giorni dedicata alladifemminile. Le piemontesi hanno battuto col punteggio di 3-2 (27-25 25-22 21-25 21-25 15-6) le polacche delndo ininal Gruppo E. E’ stata una partita dai due volti con le piemontesi che hanno dominato i primi due set prima di farsi riprendere dalla squadra allenata dai Ferhat Akbas. Top scorer di serata Jovana Brakocevic capace di mettere a segno ben 24 punti, la migliore in casaè stata Malwina Smarzek con 22 punti a referto.parte forte sfruttando un grande ace di Hancock si porta immediatamente sul 3-0. La reazione della squadra ospite non tarda ad ...

