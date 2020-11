Champions: Inter-Real 0-2, qualificazione lontanissima. Impresa Atalanta, vince 2-0 a Liverpool (Di giovedì 26 novembre 2020) L'Inter perde 2-0 contro il Real Madrid nella prima gara di ritorno del Girone B di Champions League ed è sempre più vicina all'eliminazione. Al Meazza gli uomini di Conte vanno sotto dopo appena 7' per il rigore trasformato da Hazard dopo un fallo di Barella su Nacho e rimangono in 10 per l'espulsione di Vidal al 33' (doppio giallo per proteste). Nella ripresa il raddoppio di Rodrygo (59') che chiude la sfida. I nerazzurri restano ultimi a quota 2 punti: per provare a qualificarsi agli ottavi sono obbligati a vincere le ultime due partite.Impresa Atalanta, vince 2-0 a LiverpoolImpresa dell'Atalanta che ha battuto 2-0 il Liverpool ad Anfield nella quarta giornata di Champions League. I ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 novembre 2020) L'perde 2-0 contro ilMadrid nella prima gara di ritorno del Girone B diLeague ed è sempre più vicina all'eliminazione. Al Meazza gli uomini di Conte vanno sotto dopo appena 7' per il rigore trasformato da Hazard dopo un fallo di Barella su Nacho e rimangono in 10 per l'espulsione di Vidal al 33' (doppio giallo per proteste). Nella ripresa il raddoppio di Rodrygo (59') che chiude la sfida. I nerazzurri restano ultimi a quota 2 punti: per provare a qualificarsi agli ottavi sono obbligati are le ultime due partite.2-0 adell'che ha battuto 2-0 ilad Anfield nella quarta giornata diLeague. I ...

