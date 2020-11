Centro sì, ma non in Italia (Di giovedì 26 novembre 2020) Dunque, dopo il voto americano - ma ormai è un elemento sempre più gettonato e diffuso - è un classico sostenere che le “le elezioni si vincono al Centro”. Una riflessione, in effetti, abbastanza calzante in molti sistemi politici. Ovviamente in quelli retti e disciplinati da una cultura democratica e costituzionale. Del resto, nel momento in cui il populismo antipolitico, antiparlamentare, demagogico e qualunquista comincia a mostrare le prime crepe e le prime difficoltà strutturali - dopo l’ubriacatura di questi ultimi anni - è persin scontato che larghi settori della pubblica opinione Italiana, ed europea, iniziano lentamente a riscoprire e a valorizzare gli elementi costitutivi del Centro. O meglio, “della politica di Centro”. Sono noti questi elementi: cultura della mediazione, cultura di governo, cultura ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Dunque, dopo il voto americano - ma ormai è un elemento sempre più gettonato e diffuso - è un classico sostenere che le “le elezioni si vincono al”. Una riflessione, in effetti, abbastanza calzante in molti sistemi politici. Ovviamente in quelli retti e disciplinati da una cultura democratica e costituzionale. Del resto, nel momento in cui il populismo antipolitico, antiparlamentare, demagogico e qualunquista comincia a mostrare le prime crepe e le prime difficoltà strutturali - dopo l’ubriacatura di questi ultimi anni - è persin scontato che larghi settori della pubblica opinionena, ed europea, iniziano lentamente a riscoprire e a valorizzare gli elementi costitutivi del. O meglio, “della politica di”. Sono noti questi elementi: cultura della mediazione, cultura di governo, cultura ...

