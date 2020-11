Centro Commerciale Maximo a Roma, apertura il 27 novembre: orari, negozi e indirizzo (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 27 novembre è il giorno dell’apertura del Centro Commerciale Maximo a Roma: gli orari, i negozi presenti, l’indirizzo e le informazioni utili. Dopo mesi di attesa è arrivato il giorno dell’apertura del Centro Commerciale Maximo a Roma, o Maximo Shopping Center. Il Centro Commerciale che si trova sulla Laurentina, in zona Cecchignola, poco distante dalla Città Militare. Si tratta di uno dei più grandi centri in tutta Italia, e al suo interno ospita i principali marchi di abbigliamento, un multisale, un’area giochi e negozi per tutti i gusti e per tutti i portafogli. Quando ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) Il 27è il giorno dell’del: gli, ipresenti, l’e le informazioni utili. Dopo mesi di attesa è arrivato il giorno dell’del, oShopping Center. Ilche si trova sulla Laurentina, in zona Cecchignola, poco distante dalla Città Militare. Si tratta di uno dei più grandi centri in tutta Italia, e al suo interno ospita i principali marchi di abbigliamento, un multisale, un’area giochi eper tutti i gusti e per tutti i portafogli. Quando ...

stanzaselvaggia : Oggi pomeriggio a Bergamo usciva il “Monopoly Bergamo” per il rilancio della città dopo l’emergenza Covid. Questa è… - Frizzante1 : RT @SteMicDM: Domani offerta speciale per l'apertura di Primark a Roma nel centro commerciale più grande d'Europa il giorno del black Frida… - peterkama : non capisco che differenza ci sia tra un ammassamento in centro commerciale e sulle piste da sci.. LUCA ZAIA sinch… - NewsMondo1 : Centro Commerciale Maximo a Roma, apertura il 27 novembre. Orari, negozi e indirizzo - lavraxntmy : RT @sofxniall: sembro io quando a 6 anni andavo al centro commerciale per fare la foto con il babbo natale e leggergli la letterina, uguali… -