Cecilia Rodriguez | che ritorno Addosso un ‘mini’ che lascia tutto fuori | “Non fa freddo…”

Era da svariato tempo che la bellissima Cecilia Rodriguez non si mostrava 'generosa' ai suoi 4 milioni e 300mila affezionati follower. Bisogna ammettere che l'ultimo periodo sia stato piuttosto turbolento per la povera sorella di Belen, basti pensare alla brutta crisi sentimentale vissuta col suo adorato compagno Ignazio Moser quest'estate. Dopo un idilliaco lockdown nella tenuta Moser, Cecilia Rodriguez e il baldo Ignazio sembravano pronti a creare una famiglia insieme. Nel corso dei mesi entrambi avevano rilasciato lunghe interviste alle più note testate di gossip, raccontando i loro progetti futuri. Invece, poco dopo, la loro estate è stata spiacevolmente segnata da molti problemi e la cronaca rosa non gli ha dato certo tregua. Fortunatamente adesso tutto sembra essersi ...

