Caso Genovese, inquirenti al lavoro su nuovi video: potrebbero esserci altre violenze sessuali (Di giovedì 26 novembre 2020) Caso Genovese, inquirenti al lavoro su nuovi video. Gli inquirenti stanno analizzando altri video registrati dalle telecamere di videosorveglianza interna dell’attico Terrazza Sentimento di Alberto Genovese per capire se vi siano state consumate altre violenze sessuali. In alcune immagini si noterebbero scene di sesso al limite, ma gli investigatori vogliono fugare ogni dubbio cercando di capire se le donne in questione fossero consenzienti o meno. Man mano che passano i giorni emergono sempre più dettagli legati alla vicenda di Alberto Genovese e la sua Terrazza Sentimento, dove avrebbe violentato sessualmente una ragazza di 18 anni che l’ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 26 novembre 2020)alsu. Glistanno analizzando altriregistrati dalle telecamere disorveglianza interna dell’attico Terrazza Sentimento di Albertoper capire se vi siano state consumate. In alcune immagini si noterebbero scene di sesso al limite, ma gli investigatori vogliono fugare ogni dubbio cercando di capire se le donne in questione fossero consenzienti o meno. Man mano che passano i giorni emergono sempre più dettagli legati alla vicenda di Albertoe la sua Terrazza Sentimento, dove avrebbe violentato sessualmente una ragazza di 18 anni che l’ha ...

