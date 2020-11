Caserta, oggi e domani 27 novembre chiusura straordinaria degli uffici della Provincia (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Gli uffici della Provincia di Caserta rimarranno chiusi nel pomeriggio di oggi, Giovedì 26 novembre 2020, e per tutta la giornata di domani 27 novembre 2020, per consentire gli opportuni interventi di sanificazione e di igienizzazione degli ambienti, al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19. “Si svolgeranno le operazioni di sanificazioni e di igienizzazione dei locali – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – in modo da scongiurare possibili situazioni di pregiudizio per i dipendenti e per la collettività che fruisce dei servizi dell’Ente” L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Glidirimarranno chiusi nel pomeriggio di, Giovedì 262020, e per tutta la giornata di272020, per consentire gli opportuni interventi di sanificazione e di igienizzazioneambienti, al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19. “Si svolgeranno le operazioni di sanificazioni e di igienizzazione dei locali – ha dichiarato il Presidentedi, Giorgio Magliocca – in modo da scongiurare possibili situazioni di pregiudizio per i dipendenti e per la collettività che fruisce dei servizi dell’Ente” L'articolo proviene da ...

