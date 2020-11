Caserta | centro commerciale Jambo | sorpresa con carte di credito rubate

Leggi su 2anews

(Di giovedì 26 novembre 2020). I Carabinieri sorprendono donna condi. I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta (CE), presso il parco”, sito in quel, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per indebito utilizzo didie di pagamento, di H. D. cl. 1995 residente a Giugliano in Campania (NA). La donna,