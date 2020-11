Casa Sgarra, la novità pugliese fra le stelle Michelin Trani si propone come "emergente capitale italiana del gusto" (Di giovedì 26 novembre 2020) Di seguito il comunicato: “Per aspera ad astra”. È tutta in questo motto latino la gioia incontenibile dello chef Felice Sgarra dopo l’annuncio in diretta streaming da Milano della storica guida Michelin, giunta alla sua 66ma edizione. A soli quattro mesi dall’apertura, Casa Sgarra conquista la prestigiosa stella, unica novità in Puglia. Questa volta la vittoria è sì del giovane e talentuoso chef andriese, ma anche di “una storia di famiglia”, claim vincente ripreso dall’autorevole guida, considerata la Bibbia dell’enogastronomia mondiale. Con Felice, infatti, in questa avventura, iniziata appena l’11 luglio scorso, ci sono i due fratelli Riccardo, suo gemello, e Roberto. Un risultato che vale doppio in tempi di pandemia e a ristorante coi battenti chiusi a causa dell’ultimo DPCM governativo. Per molti ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Di seguito il comunicato: “Per aspera ad astra”. È tutta in questo motto latino la gioia incontenibile dello chef Felicedopo l’annuncio in diretta streaming da Milano della storica guida, giunta alla sua 66ma edizione. A soli quattro mesi dall’apertura,conquista la prestigiosa stella, unicain Puglia. Questa volta la vittoria è sì del giovane e talentuoso chef andriese, ma anche di “una storia di famiglia”, claim vincente ripreso dall’autorevole guida, considerata la Bibbia dell’enogastronomia mondiale. Con Felice, infatti, in questa avventura, iniziata appena l’11 luglio scorso, ci sono i due fratelli Riccardo, suo gemello, e Roberto. Un risultato che vale doppio in tempi di pandemia e a ristorante coi battenti chiusi a causa dell’ultimo DPCM governativo. Per molti ...

