Carmen Di Pietro nella bufera dopo il fotomontaggio con Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte improvvisa di Maradona ha sconvolto tutto il mondo. E Carmen Di Pietro esprime il suo dolore: «Sono distrutta». Ma nel fotomontaggio c’è lei è in costume che sorride. Scoppia la polemica. Ma tra i tanti messaggi di cordoglio, quello di Carmen Di Pietro ha fatto scatenare una polemica. La showgirl ha dedicato dolci parole al calciatore scomparso: «Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione». Ma è la foto a corredo che ha fatto infuriare i fan. Nell’immagine-fotomontaggio, dietro a Maradona, una Carmen Di Pietro sorridente e in costume. Immediate le reazioni dei follower: «Non si usa l’immagine di qualcuno per prendere like». E ancora: «Ma tu vestita mai». Ma c’è anche chi la difende: ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 26 novembre 2020) La morte improvvisa diha sconvolto tutto il mondo. EDiesprime il suo dolore: «Sono distrutta». Ma nelc’è lei è in costume che sorride. Scoppia la polemica. Ma tra i tanti messaggi di cordoglio, quello diDiha fatto scatenare una polemica. La showgirl ha dedicato dolci parole al calciatore scomparso: «Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione». Ma è la foto a corredo che ha fatto infuriare i fan. Nell’immagine-, dietro a, unaDisorridente e in costume. Immediate le reazioni dei follower: «Non si usa l’immagine di qualcuno per prendere like». E ancora: «Ma tu vestita mai». Ma c’è anche chi la difende: ...

