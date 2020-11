Carmen Di Pietro e il fotomontaggio di Maradona rimosso: «L?ho pubblicata ingenuamente, ero innamorata di lui» (Di giovedì 26 novembre 2020) Il fotomontaggio pubblicato da Carmen Di Pietro su Instagram, che la vedeva a fianco dello scomparso Diego Armando Maradona, ha fatto molto discutere. Carmen Di Pietro dopo le polemiche ha deciso di... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilpubblicato daDisu Instagram, che la vedeva a fianco dello scomparso Diego Armando, ha fatto molto discutere.Didopo le polemiche ha deciso di...

SakiLoveForMaki : @ElicrinaMacrina @fanpage @LauraPausini Non credo abbia usato il lutto, quello lo ha fatto la Carmen Di Pietro se m… - cinzia78 : @stanzaselvaggia Carmen di Pietro chi? - ilgiornale : Carmen Di Pietro è stata travolta da critiche e minacce per il fotomontaggio con Maradona su Instagram. A noi ha ra… - gossipblogit : Maradona morto, il fotomontaggio di Carmen Di Pietro: “L’ho cancellato per le minacce” - sportface2016 : Morte #Maradona, la foto di Carmen #DiPietro fa discutere -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Pietro Diego Maradona, una sola moglie e tante amanti: ecco tutte le sue donne Raffaele La Russa Maradona, Carmen Di Pietro racconta la verità dopo la foto social: "Ci frequentavamo. Mi regalò una sottoveste"

Anni Novanta. Diego Armando Maradona è il genio indiscusso del calcio. Scende in campo, gli stadi tremano. Lui segna. Il Napoli vola. E lo ...

Maradona, Carmen Di Pietro e il fotomontaggio rimosso: «L’ho pubblicata ingenuamente, ero innamorata di lui»

