Camera: sì allo scostamento di bilancio. Tutti favorevoli tranne 6 astenuti. Soddisfatto Conte (Di giovedì 26 novembre 2020) Via libera praticamente unanime dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli astenuti. Giorgia Meloni aveva annunciato il sì di Fratelli d'Italia insieme a Salvini per la Lega e a Tajani per Forza Italia Leggi su firenzepost (Di giovedì 26 novembre 2020) Via libera praticamente unanime dell'Aula dellaalla risoluzione di maggioranza che autorizza lodal pareggio di. I voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli. Giorgia Meloni aveva annunciato il sì di Fratelli d'Italia insieme a Salvini per la Lega e a Tajani per Forza Italia

Bea70316053 : RT @LaNotiziaTweet: Via libera della #Camera allo #scostamento di bilancio. Voto favorevole anche dal centrodestra. #Gualtieri: “Consentirà… - FirenzePost : Camera: sì allo scostamento di bilancio. Tutti favorevoli tranne 6 astenuti. Soddisfatto Conte - LaNotiziaTweet : Via libera della #Camera allo #scostamento di bilancio. Voto favorevole anche dal centrodestra. #Gualtieri: “Consen… - clikservernet : Via libera della Camera allo scostamento di bilancio. Voto favorevole anche dal centrodestra. Gualtieri: “Consentir… - Noovyis : (Via libera della Camera allo scostamento di bilancio. Voto favorevole anche dal centrodestra. Gualtieri: “Consenti… -