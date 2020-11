Calciomercato Juventus, quattro possibili destinazioni per Bernardeschi (Di giovedì 26 novembre 2020) Nonostante Federico Bernardeschi abbia fatto intravedere qualche minimo segnale di risveglio nelle ultime uscite tra Nazionale e Juventus, il suo futuro appare comunque lontano da Torino. Andrea Pirlo lo ha schierato consecutivamente nelle due sfide recenti contro Cagliari e Ferencvaros, e la risposta del centrocampista in campo è stata discreta. Il suo agente, Mino Raiola, starebbe lavorando per la sua uscita, la quale dovrebbe arrivare già a gennaio. Le ultime notizie, suggeriscono quattro possibili destinazioni per Bernardeschi in vista del Calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio Dybala: maxi scambio in Premier LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, clamoroso scambio ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Nonostante Federicoabbia fatto intravedere qualche minimo segnale di risveglio nelle ultime uscite tra Nazionale e, il suo futuro appare comunque lontano da Torino. Andrea Pirlo lo ha schierato consecutivamente nelle due sfide recenti contro Cagliari e Ferencvaros, e la risposta del centrocampista in campo è stata discreta. Il suo agente, Mino Raiola, starebbe lavorando per la sua uscita, la quale dovrebbe arrivare già a gennaio. Le ultime notizie, suggerisconoperin vista delinvernale. LEGGI ANCHE:, addio Dybala: maxi scambio in Premier LEGGI ANCHE:, clamoroso scambio ...

