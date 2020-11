Calciomercato Juventus, nuova idea per la difesa: sfida al Barcellona (Di giovedì 26 novembre 2020) Andrea Pirlo ha dovuto reinventare il pacchetto difensivo della Juventus nelle ultime uscite stagionali. In particolar modo contro il Ferencvaros, la difesa schierata dal tecnico bresciano è stata forzatamente inedita. Alex Sandro è tornato in campo dopo due mesi subito titolare in Champions, in un ruolo per lui nuovo, componendo il terzetto arretrato con de Ligt e Danilo. I tanti infortuni nel reparto arretrato, Chiellini e Bonucci gli ultimi, potrebbero far tornare la Juventus sul Calciomercato per porre rimedio alle assenze. La nuova idea per la difesa sarebbe un obiettivo anche del Barcellona. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con l'Inter? LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Andrea Pirlo ha dovuto reinventare il pacchetto difensivo dellanelle ultime uscite stagionali. In particolar modo contro il Ferencvaros, laschierata dal tecnico bresciano è stata forzatamente inedita. Alex Sandro è tornato in campo dopo due mesi subito titolare in Champions, in un ruolo per lui nuovo, componendo il terzetto arretrato con de Ligt e Danilo. I tanti infortuni nel reparto arretrato, Chiellini e Bonucci gli ultimi, potrebbero far tornare lasulper porre rimedio alle assenze. Laper lasarebbe un obiettivo anche del. LEGGI ANCHE:, clamoroso scambio con l'Inter? LEGGI ANCHE:...

sportli26181512 : Juve, Cabrini: 'Ho un ricordo meraviglioso di Maradona': Antonio Cabrini, ex calciatore della Juventus, è intervenu… - BombeDiVlad : ???? #Juventus, dopo l’apertura di #Paratici, sarebbe stato fissato l’incontro per il rinnovo di #Dybala Le ultime… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, colpo imminente: si chiude in settimana - BombeDiVlad : ???? #Juventus, Sami #Khedira più vicino all’addio ?? L’#Everton in prima fila. Le ultime ???? #LBDV #LeBombeDiVlad… - mirko_masella : RT @sportli26181512: Juventus: occhi su Bryan Reynolds: Secondo 3rd Degree c'è anche la Juventus tra i... -