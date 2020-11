Calciomercato Juventus | il Lione lo sospende | Paratici ci prova

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, uno dei prospetti migliori del calcio francese sarebbe in rottura con il, che avrebbe optato per la sospensione. Uno degli obiettivi dichiarati dellaper la mediana si potrebbe avvicinare. Un fatto inaspettato, all’interno di un rapporto all’apparenza idilliaco e che testimonia l’imprevedibilità del. Nella prossima sessione, infatti,potrebbe approfittare di tale rottura per regalare un nome nuovo ad Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE:, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Mercato Juve, conferme dal Portogallo: "Si è offerto ai bianconeri" Houssem Aouar, centrocampista delJuve, sogno Aouar di nuovo possibile: ...