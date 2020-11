Calciomercato Juve: Khedira nel mirino di Everton e Lipsia. I dettagli (Di giovedì 26 novembre 2020) Sami Khedira potrebbe lasciare la Juventus nel mercato invernale. Ecco l’indiscrezione dalla Germania sul futuro del centrocampista Possibile svolta nel Calciomercato Juve: secondo quanto riportato dalla Bild, Sami Khedira potrebbe aver due alternative se dovesse lasciare i bianconeri. Il centrocampista tedesco, infatti, sarebbe finito sul taccuino dell’Everton di Ancelotti e del Lipsia di Nagelsmann che potrebbe aggiungere un elemento di esperienza in una squadra che si sta confermando dopo l’exploit dello scorso anno. Potrebbero esserci risvolti interessanti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Samipotrebbe lasciare lantus nel mercato invernale. Ecco l’indiscrezione dalla Germania sul futuro del centrocampista Possibile svolta nel: secondo quanto riportato dalla Bild, Samipotrebbe aver due alternative se dovesse lasciare i bianconeri. Il centrocampista tedesco, infatti, sarebbe finito sul taccuino dell’di Ancelotti e deldi Nagelsmann che potrebbe aggiungere un elemento di esperienza in una squadra che si sta confermando dopo l’exploit dello scorso anno. Potrebbero esserci risvolti interessanti. Leggi su Calcionews24.com

