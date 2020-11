Calcio, il San Paolo di Napoli potrebbe essere intitolato a Diego Armando Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Lo stadio San Paolo potrebbe presto essere intitolato a Diego Armando Maradona. L’iter per l’intitolazione dell’impianto di Fuorigrotta al campione argentino, morto ieri all’età di 60 anni, prevede infatti una proposta formale della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale della città partenopea, una delibera di Giunta e una deroga del prefetto per l’intitolazione di luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di 10 anni. . In meno di un mese tutto questo dovrebbe essere completo. “Se tutto dovesse andare come deve e i passaggi saranno compiuti in tempi rapidi, credo che in una ventina di giorni potremmo farcela”, spiega all’Adnkronos Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Lo stadio Sanpresto. L’iter per l’intitolazione dell’impianto di Fuorigrotta al campione argentino, morto ieri all’età di 60 anni, prevede infatti una proposta formale della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale della città partenopea, una delibera di Giunta e una deroga del prefetto per l’intitolazione di luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di 10 anni. . In meno di un mese tutto questo dovrebbecompleto. “Se tutto dovesse andare come deve e i passaggi saranno compiuti in tempi rapidi, credo che in una ventina di giorni potremmo farcela”, spiega all’Adnkronos Laura Bismuto, presidente della Commissione Toponomastica del Consiglio comunale di ...

