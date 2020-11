Calcio Estero NEWS LIVE: gli aggiornamenti del 26 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Tutte le NEWS di Calcio Estero LIVE: Calciomercato, conferenze stampa, breaking NEWS. Il giro del Mondo in un solo articolo Maradona, la proposta di Villas Boas – La scomparsa di Diego Armando Maradona ha colpito tutto il mondo del Calcio e non solo. E nel post partita di Marsiglia-Porto, l’allenatore dei francesi Villas Boas ha fatto una proposta: «Mi piacerebbe che la FIFA ritirasse la maglia numero 10 per tutte le squadre, in tutte le competizioni del mondo. Sarebbe il miglior omaggio possibile per Diego. Si tratta di una perdita incredibile per il mondo del Calcio». Champions League, Neuer batte un record di Cristiano Ronaldo – Con la vittoria del Bayern Monaco contro il Salisburgo, Manuel Neuer ha raggiunto un record superando Cristiano Ronaldo. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tutte ledimercato, conferenze stampa, breaking. Il giro del Mondo in un solo articolo Maradona, la proposta di Villas Boas – La scomparsa di Diego Armando Maradona ha colpito tutto il mondo dele non solo. E nel post partita di Marsiglia-Porto, l’allenatore dei francesi Villas Boas ha fatto una proposta: «Mi piacerebbe che la FIFA ritirasse la maglia numero 10 per tutte le squadre, in tutte le competizioni del mondo. Sarebbe il miglior omaggio possibile per Diego. Si tratta di una perdita incredibile per il mondo del». Champions League, Neuer batte un record di Cristiano Ronaldo – Con la vittoria del Bayern Monaco contro il Salisburgo, Manuel Neuer ha raggiunto un record superando Cristiano Ronaldo. ...

pisto_gol : Nel 1990, Maradona venne ospite a Pressing e gli furono presentati i giornalisti: allora facevo il servizio sul cal… - IlMonociglio : RT @moggifake: Volete il VAR retroattivo, inglesi? Va bene. Ma poi lo usiamo anche per il non-gol di Hurst in finale mondiale. Così vi tolg… - Fantacalcio : Europa League, Lilla - Milan, probabili formazioni e dove vederla in Tv - ETGazzetta : L'autopsia sul corpo di #Maradona: morte per crisi cardiaca provocata da un edema polmonare - pierluigiubezio : Guardate come si fa a esercitare la stupidità - -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Estero Calcio Estero NEWS LIVE: gli aggiornamenti del 25 novembre Calcio News 24 L'omaggio della Francia a Maradona, Macron: "C'era un re Pelé, ora c'è un Dio Diego"

Con una nota ufficiale diffusa dall'Eliseo, il presidente francese ricorda con commozione il Pibe de Oro. "Un giocatore sontuoso e imprevedibile, il ...

Italia vs Stati Uniti sul campo di calcio sfida tra Luiss e Yale

Roma, 12 mar. (askanews) - Si è tenuta oggi sul campo di calcio del Futbol Club di Roma la sfida internazionale tra la LUISS e l'università americana di ...

Con una nota ufficiale diffusa dall'Eliseo, il presidente francese ricorda con commozione il Pibe de Oro. "Un giocatore sontuoso e imprevedibile, il ...Roma, 12 mar. (askanews) - Si è tenuta oggi sul campo di calcio del Futbol Club di Roma la sfida internazionale tra la LUISS e l'università americana di ...