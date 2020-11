Calcio | effettuata l’autopsia sul corpo di Maradona | El Pibe de Oro è deceduto per insufficienza cardiaca acuta

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il quotidiano argentino Clarìn ha riportato i risultati preliminari del, nelle scorse ore, suldi Diego Armando. Da quanto traspare, Elde Oro èa causa di un’polmonare, la quale sarebbe stata generata da un edema polmonare acuto. Secondo quanto riporta il procuratore generale di San Isidro, inoltre, suldinon si nota alcun segno di violenza. Nel frattempo è stata allestita la camera ardente alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino. La cerimonia aperta al pubblico inizierà alle 6.00 e terminerà alle 16.00, ora argentina. Da ore, ormai, il paese è fermo per celebrare il più grande fenomeno della sua storia sportiva. ...

BUENOS AIRES (Argentina) - Le cause della morte di Diego Armando Maradona sono state svelate e confermate. Stando a La Nacion, che riporta l'esito preliminare dell'autopsia effettuata presso l'ospedal ...Maradona è morto a 60 anni per una crisi respiratoria. La gloria, gli eccessi e la caduta: leader in campo e icona anche dopo il ritiro ...