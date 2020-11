Calano i contagi, la Regione Lombardia verso allentamento misure. 'Forse zona arancione già sabato' (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano e la Lombardia verso la zona arancione 'sabato, nell'ipotesi migliore, oppure lunedì'. È la speranza dell'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, espressa a margine della presentazione ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano e lala, nell'ipotesi migliore, oppure lunedì'. È la speranza dell'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, espressa a margine della presentazione ...

infoitinterno : La seconda ondata covid in Puglia, giorni tra chiaro e scuro: Calano ricoveri e medIa contagi, impennata terapie in… - News_24it : ROMA- Calano i casi di Coronavirus a Roma: secondo l'ultimo bollettino regionale del 25 novembre, infatti, sono 113… - baritoday : La seconda ondata covid in Puglia, giorni tra chiaro e scuro: Calano ricoveri e medIa contagi, impennata terapie in… - retesoletv : Emergenza sanitaria, calano nella @RegioneUmbria i contagi da Covid. Qui i dettagli: - infoitinterno : Covid, Bonaccini: 'In Emilia-Romagna calano contagi, ricoveri e terapie intensive' -