Calabria | rinnovo negato a 627 tirocinanti Mibact | saranno esclusi dall’indennità di sostegno Covid

(Di giovedì 26 novembre 2020) REGGIO CALABRIA – “Tra i tirocinanti in servizio presso le sedi territoriali del Mibact, coloro che rientrano nella cosiddetta Area3 vivono una situazione assolutamente drammatica. Non gli è stato, infatti, rinnovato il tirocinio, così come è stato invece fatto per i loro colleghi delle altre due aree per i quali, oltre allo svolgimento del primo anno di attività, è stata portata avanti una trattativa che ha sancito un ulteriore protocollo di intesa per un rinnovo del tirocinio per un’altra annualità, attualmente in corso”. È quanto evidenzia la confederazione Calabria dell’Usb che aggiunge: “Cosi’ non è stato fatto invece per i tirocinanti di Area 3, a quanto pare per volontà della Regione Calabria. Non essendogli stato concesso il secondo anno, definito di perfezionamento, si ritrovano ad essere esclusi dall’indennità di sostegno una tantum per l’emergenza Covid-19 a favore di soggetti coinvolti nei percorsi di politica attiva regionali”.“Se ci fosse la volontà politica la problematica potrebbe risolversi in poche ore. Come già fatto in via ufficiale, chiediamo alla Regione Calabria – conclude l’Usb – un impegno concreto che miri, nel minor tempo possibile, a risolvere la questione secondo quel principio di equità che avrebbe dovuto interessare tutti i 627 soggetti che hanno superato la manifestazione di interesse”.