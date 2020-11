Burioni smentisce Capua: “Vaccinati non potranno trasmettere Covid” (Di giovedì 26 novembre 2020) Botta e risposta a distanza tra Roberto Burioni e Ilaria Capua sul tema del vaccino contro il Covid-19. Per la direttrice dell’One Health Center of Excellence coloro a cui verrà somministrata la cura continueranno a trasmettere il virus, mentre il virologo nega tale possibilità. Le prime dosi del vaccino contro il Covid-19 dovrebbero iniziare ad essere somministrate L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Botta e risposta a distanza tra Robertoe Ilariasul tema del vaccino contro il Covid-19. Per la direttrice dell’One Health Center of Excellence coloro a cui verrà somministrata la cura continueranno ail virus, mentre il virologo nega tale possibilità. Le prime dosi del vaccino contro il Covid-19 dovrebbero iniziare ad essere somministrate L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

leggoit : Coronavirus, Burioni smentisce Capua: «I vaccinati non potranno trasmettere la malattia» - fangbianmen : Ecco che ci risianmo , La #Capua dice una cosa, Burioni la smentisce. Sai che c'e' , perchè non ne parliamo quando… - SatirSfaction : @vfeltri Burioni parlava del vaccino cinese, inoculato ai cinesi, quindi lei o smentisce la notizia o va in cina a farsi vaccinare. -