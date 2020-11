Bruce Willis, Die Hard: il grave incidente sul set poteva costargli caro (Di giovedì 26 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Bruce Willis, l’attore per eccellenza Hollywoodiano, era presente durante l’incidente avvenuto sul set del film Die Hard. Cos’è successo? Stasera su Mediaset 20 in seconda serata un film d’azione e d’avventura con a capo Bruce Willis, dal titolo “Die Hard- Vivere o morire”. Proprio in questa pellicola, incentrata su un attacco terroristico informatico, è avvenuta Leggi su youmovies (Di giovedì 26 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., l’attore per eccellenza Hollywoodiano, era presente durante l’avvenuto sul set del film Die. Cos’è successo? Stasera su Mediaset 20 in seconda serata un film d’azione e d’avventura con a capo, dal titolo “Die- Vivere o morire”. Proprio in questa pellicola, incentrata su un attacco terroristico informatico, è avvenuta

Terra2itter : Sto guardando la serie The Twilight Zone anni ‘80 ed è una esperienza perturbante. Da una parte vedi attori anche… - hellboyinhell : BRUCE WILLIS RECOGNIZING FAKE JULIA ROBERTS FJSJDJSJ - TanaPapiNerd : Il signor Wolf, Ezechiele, Jerda, l'orologio di Bruce Willis, quel drogato di John Travolta e via dicendo. Se doves… - c_epu : Incredibile come Bruce Willis dopo 20 minuti di ogni suo film sia già pieno di sangue e tutto distrutto, numero uno. - giovannitundo : @_RomamoR @LaGhisaura @EzioRocchiBalbi @elvira_serra Ricordo Bruce Willis che parlava ai media di un attore italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruce Willis American Siege, il protagonista sarà Bruce Willis Sky Tg24 Unbreakable: M. Night Shyamalan condivide una foto dal set per celebrare il ventesimo anniversario

Il film Unbreakable compie venti anni e il regista M. Night Shyamalan ha condiviso una foto dal set per celebrare l'anniversario. Unbreakable compie 20 anni e il regista M. Night Shyamalan ha celebrat ...

Die Hard: Vivere o morire, il grave incidente sul set e il grande gesto di Bruce Willis

Scoprite questo incredibile retroscena dietro la realizzazione del quarto capitolo della celebre saga action Die Hard.

Il film Unbreakable compie venti anni e il regista M. Night Shyamalan ha condiviso una foto dal set per celebrare l'anniversario. Unbreakable compie 20 anni e il regista M. Night Shyamalan ha celebrat ...Scoprite questo incredibile retroscena dietro la realizzazione del quarto capitolo della celebre saga action Die Hard.