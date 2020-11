Boxe, chi è stato l’ultimo campione del mondo italiano? Michael Magnesi vuole emulare De Carolis (Di giovedì 26 novembre 2020) Michael Magnesi potrebbe diventare il 36mo italiano a laurearsi campione del mondo nella Boxe (stiamo parlando esclusivamente dei professionisti). L’imbattuto pugile di Cave incrocerà il rwandese Patrick Kinigamazi per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma, l’appuntamento è per venerdì 27 novembre al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina). Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per imporsi e conquistare la quinta cintura iridata per importanza, scrivendo una piccola pagina di sport per quanto riguarda la nobile arte alle nostre latitudini. Chi è stato l’ultimo pugile italiano a diventare campione del mondo? Si tratta di Giovanni De Carolis, che tra l’altro sarà ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020)potrebbe diventare il 36moa laurearsidelnella(stiamo parlando esclusivamente dei professionisti). L’imbattuto pugile di Cave incrocerà il rwandese Patrick Kinigamazi per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma, l’appuntamento è per venerdì 27 novembre al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina). Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per imporsi e conquistare la quinta cintura iridata per importanza, scrivendo una piccola pagina di sport per quanto riguarda la nobile arte alle nostre latitudini. Chi èpugilea diventaredel? Si tratta di Giovanni De, che tra l’altro sarà ...

Boxe, chi è Michael Magnesi? Palmares e record del pugile laziale che combatterà per il Mondiale

L’AIBA, dopo quasi due anni di vuoto presidenziale, il 12 e 13 dicembre prossimo, dovrebbe ritrovare il timoniere dell’Associazione Internazionale del pugilato ...

Ciao Diego!

Cosa scrivere che in queste ore non sia stato scritto? Francamente è difficile, perché si rischierebbe di cadere nella banalità e lui di certo banale non lo è mai stato. Si rischierebbe di essere reto ...

