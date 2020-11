Bonus ristorazione (Mipaaf) Covid e fondo per la filiera: arriva la proroga al 15/12, ecco le istruzioni con i codici Ateco (Di giovedì 26 novembre 2020) arrivano importanti aggiornamenti in merito al Bonus ristorazione 2020 erogato dal fondo per la filiera. Ristoranti, pizzerie, ma anche mense, servizi di catering e strutture alberghiere (così come gli agriturismi) possono inoltrare la propria pratica fino al prossimo 15 dicembre 2020 per vedersi riconosciuti i vantaggi relativi agli acquisti effettuati dallo scorso 14/08. Il riferimento va ai prodotti che provengono dalle filiere agricole e alimentari italiane. Risultano inclusi all’interno della lista i prodotti vinicoli, della pesca e dell’agricoltura. Particolare attenzione è stata data anche alla valorizzazione dei prodotti DOP e IGP, così come indicato all’interno dell’articolo numero 58 del cosiddetto “decreto agosto”. L’obiettivo di fondo resta la valorizzazione e il ... Leggi su notizieora (Di giovedì 26 novembre 2020)no importanti aggiornamenti in merito al2020 erogato dalper la. Ristoranti, pizzerie, ma anche mense, servizi di catering e strutture alberghiere (così come gli agriturismi) possono inoltrare la propria pratica fino al prossimo 15 dicembre 2020 per vedersi riconosciuti i vantaggi relativi agli acquisti effettuati dallo scorso 14/08. Il riferimento va ai prodotti che provengono dalle filiere agricole e alimentari italiane. Risultano inclusi all’interno della lista i prodotti vinicoli, della pesca e dell’agricoltura. Particolare attenzione è stata data anche alla valorizzazione dei prodotti DOP e IGP, così come indicato all’interno dell’articolo numero 58 del cosiddetto “decreto agosto”. L’obiettivo diresta la valorizzazione e il ...

