Bonafoni | bene bando Ater | speranza per quartieri

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma – “ilper la locazione di locali extra residenziali che ha come intento il rilancio dei territori. Attraverso questo avviso, infatti, sara’ possibile veder nascere in locali da tempo abnati nuove attivita’ economiche, oltreche’ spazi per gli enti del Terzo settore che da anni nella Capitale vivono una situazione di difficolta’.” “Come affermato dall’assessore Massimiliano Valeriani, il successo ottenuto dal‘Riaccendi il tuo quartiere’ alla Garbatella – dove si e’ svolta la fase pilota lascia ben sperare per il tessuto economico e sociale degli altri municipi coinvolti: IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV.” “Coloro che svolgono una attivita’ di valenza sociale, inoltre, potranno usufruire di ulteriori abbattimenti del canone, in modo da rendere sostenibile la ...