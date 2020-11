Bollettino Covid Milano oggi: i contagi del 26 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - E' sempre la provincia di Milano la zona più colpita dall a seconda ondata di Covid-19 . Degli oltre 5mila nuovi positivi in Lombardi a ieri, quasi la metà erano nel ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020), 262020 - E' sempre la provincia dila zona più colpita dall a seconda ondata di-19 . Degli oltre 5mila nuovi positivi in Lombardi a ieri, quasi la metà erano nel ...

borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - FiorentinaUno : COVID-19, Sono 29.003 i nuovi contagi in Italia, il bollettino medico - - StrettoWeb : #Coronavirus, oggi in #Sicilia record di guariti: 1.531 in un solo giorno, 49 morti e 1.768 nuovi casi positivi. Tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid Covid oggi: bollettino Coronavirus 26 novembre. Dati e contagi in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid-19, Campania: 3.008 nuovi casi

Sono 3.008 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 23.761 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari ...

Coronavirus, i dati della Protezione Civile: 25853 nuovi positivi

La Protezione Civile ha pubblicato il bollettino quotidiano, con i dati sul contagio da nuovo Coronavirus sul suolo nazionale. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 232711 tamponi, di cui 25853 ha ...

Sono 3.008 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 23.761 tamponi. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari ...La Protezione Civile ha pubblicato il bollettino quotidiano, con i dati sul contagio da nuovo Coronavirus sul suolo nazionale. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 232711 tamponi, di cui 25853 ha ...