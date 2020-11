Bollettino coronavirus in Lombardia oggi: i contagi Covid del 26 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - Alla vigilia del giorno in cui la Lombardia potrebbe ufficalmente passare in zona arancione , si attende dal Bollettino odierno la conferma del costante calo dei nuovi ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 262020 - Alla vigilia del giorno in cui lapotrebbe ufficalmente passare in zona arancione , si attende dalodierno la conferma del costante calo dei nuovi ...

borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #Covid_19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sardegna #Coronavirus #Covid_19 -