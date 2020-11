Bollettino Coronavirus del 26 Novembre 2020 (Di giovedì 26 novembre 2020) In data 26 Novembre l’incremento nazionale dei casi è +1,95% (ieri +1,77%) con 1.509.875 contagiati totali, 661.180 dimissioni/guarigioni (+24.031) e 52.850 deceduti (+822); 757.961 infezioni in corso (+4.148). Elaborati 232.711 tamponi (ieri 230.007 ); 29.003 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,46% (ieri 11,24%). Ricoverati con sintomi -275 (34.038); terapie intensive -2 (3.846). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.697; Veneto 3.980; Campania 3.008; Piemonte 2.751; Lazio 2.260; Emilia Romagna 2.157; Sicilia 1.768; Puglia 1.436; Toscana 1.351. In Lombardia curva +1,47% (ieri +1,35%) con 44.231 tamponi (ieri 42.063) e 5.697 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,88% (ieri 12,29%); 392.655 contagiati totali; ricoverati -118 (7.996); terapie intensive -8 (934); 207 decessi (21.212). Ancora trend calante, al netto delle oscillazioni quotidiane, per l’indice Rt. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 novembre 2020) In data 26l’incremento nazionale dei casi è +1,95% (ieri +1,77%) con 1.509.875 contagiati totali, 661.180 dimissioni/guarigioni (+24.031) e 52.850 deceduti (+822); 757.961 infezioni in corso (+4.148). Elaborati 232.711 tamponi (ieri 230.007 ); 29.003 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,46% (ieri 11,24%). Ricoverati con sintomi -275 (34.038); terapie intensive -2 (3.846). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.697; Veneto 3.980; Campania 3.008; Piemonte 2.751; Lazio 2.260; Emilia Romagna 2.157; Sicilia 1.768; Puglia 1.436; Toscana 1.351. In Lombardia curva +1,47% (ieri +1,35%) con 44.231 tamponi (ieri 42.063) e 5.697 positivi; rapporto positivi/tamponi 12,88% (ieri 12,29%); 392.655 contagiati totali; ricoverati -118 (7.996); terapie intensive -8 (934); 207 decessi (21.212). Ancora trend calante, al netto delle oscillazioni quotidiane, per l’indice Rt. I ...

