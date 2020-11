Bollettino 26 novembre: Dove va la Lombardia? Gialla o Rossa (Di giovedì 26 novembre 2020) La regione Lombardia in attesa di conoscere il proprio destino, domani la sentenza, se cosi può definirsi. Vedremo. Foto Claudio Furlan – LaPresse La regione Lombardia in ansia, vuole conoscere il proprio destino. I numeri secondo le istituzioni regionali sembrano dare ragione alle logiche della zona Rossa. Settimane di sacrificio sono servite, come un po’ ovunque ad arginare l’ascesa incontrollata dei contati, e adesso si vorrebbe arrivare ad un punto in cui la stretta, sia, per cosi dire, meno stringente, concedendo ai cittadini qualche libertà in più. L’assessore lombardo Gallera, aveva infatti dichiarato che i numeri della regione in questi giorni sono da zona Gialla, vedremo se anche il Governo è convinto della cosa, o se resterà soltanto l’ennesimo proclama di una amministrazione che ultimamente ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) La regionein attesa di conoscere il proprio destino, domani la sentenza, se cosi può definirsi. Vedremo. Foto Claudio Furlan – LaPresse La regionein ansia, vuole conoscere il proprio destino. I numeri secondo le istituzioni regionali sembrano dare ragione alle logiche della zona. Settimane di sacrificio sono servite, come un po’ ovunque ad arginare l’ascesa incontrollata dei contati, e adesso si vorrebbe arrivare ad un punto in cui la stretta, sia, per cosi dire, meno stringente, concedendo ai cittadini qualche libertà in più. L’assessore lombardo Gallera, aveva infatti dichiarato che i numeri della regione in questi giorni sono da zona, vedremo se anche il Governo è convinto della cosa, o se resterà soltanto l’ennesimo proclama di una amministrazione che ultimamente ...

Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - DPCgov : ????#allertaARANCIONE domani, #24novembre, su parte della Sicilia. ????#allertaGIALLA in Calabria e sui restanti settor… - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - StrettoWeb : #Coronavirus, oggi in #Sicilia record di guariti: 1.531 in un solo giorno, 49 morti e 1.768 nuovi casi positivi. Tu… - FirenzePost : Coronavirus, bollettino del 26 novembre: 822 morti (totale 52.850), 29.033 nuovi contagi, 3846 ricoverati in terapi… -